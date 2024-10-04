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Утверждены даты новогодних каникул

Источник:
Sibnet.ru
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Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января 2025 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря соответственно», — уточняется в телеграм-канале правительства.

Также нерабочие дни перенесены с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Согласно документу, в 2025 году после зимних каникул нерабочими днями будут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, а также интервалы с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня.

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Экономика #Рынок труда
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