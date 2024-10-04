Стартовали продажи домиков для квадроберов

Домики для квадроберов появились на российских маркетплейсах. Внешне они напоминают собачьи будки.

Один из представленных экземпляров выполнен из ЛДСП, его высота составляет 100 сантиметров. В описании подчеркивается, что домик «способствует развитию фантазии и ролевых игр, создавая для ребенка пространство, где он может почувствовать себя настоящим квадробером».

Продавец уточняет, что домик подойдет для детей от семи до 13 лет. Стоимость изделия превышает 21 тысячу рублей. На маркетплейсах также встречаются похожие товары с другими параметрами.

Накануне стало известно, что на маркетплейсах также появился «корм для квадроберов», который представляет собой некую сладкую массу.