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Назван суперполезный заменитель сахара

Источник:
Food Chemistry
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Подсластитель тауматин способен снижать воспаление в желудке человека, а также уничтожать опасную бактерию Helicobacter pylori, провоцирующую рак, выяснили немецкие ученые.

Эксперименты показали, что полезный сахарозаменитель в процессе переваривания высвобождает горькие пептиды, которые стимулируют секрецию кислоты в клетках желудка человека и подавляют воспалительные реакции.

Чтобы узнать больше о противовоспалительном действии обнаруженных пептидов, команда ученых также изучила, как клетки желудка реагируют на добавление белков Helicobacter pylori. Эта бактерия может вызывать воспалительные заболевания и рак желудка.

В отличие от многих других бактерий Helicobacter pylori способна выживать в чрезвычайно кислом пищеварительном соке, нейтрализуя его. Ее воздействие вызывало высвобождение провоспалительного интерлейкина 17A в тестируемых клетках.

Однако после их обработки одним из производимых тауматином пептидов активность возбудителя воспаления снижалась на 89,7%, что потенциально защищало желудок от опасных заболеваний.

Подчеркивается, что концентрации пептидов, протестированные в исследовании, были сопоставимы с количеством вещества, которое может быть получено при употреблении коммерчески доступных таблеток подсластителя.

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