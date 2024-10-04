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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов, в том числе город Угледар, говорится в сообщении Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Группировка «Центр» освободила Нелеповку и Крутой Яр в ДНР, группировка «Юг», — донецкое Верхнекаменское, «Запад» — Макеевку в Луганской Народной Республике и Вишневое в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на всех направлениях специальной военной операции более 16,6 тысячи человек, уточнили в российском военном ведомстве.

«С 28 сентября по 4 октября ВС РФ было нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в Минобороны.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

Nosferatu_25

Зато нынешний президент у них прям бодрячком

olegsbeglov

Нельзя так делать, это приведет к всплеску безнаказанной преступности. Вот завалит детей депутата какой-нибудь...

Asd10

Ник как ник. У нас вон и вовсе Уй начальники бывают. Почему ты решил, что обладатель ника русскоязычный?

mosquito__2010

"Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию" - эта самоубийственная авантюра...