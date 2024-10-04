Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов, в том числе город Угледар, говорится в сообщении Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Группировка «Центр» освободила Нелеповку и Крутой Яр в ДНР, группировка «Юг», — донецкое Верхнекаменское, «Запад» — Макеевку в Луганской Народной Республике и Вишневое в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины потеряли за неделю на всех направлениях специальной военной операции более 16,6 тысячи человек, уточнили в российском военном ведомстве.

«С 28 сентября по 4 октября ВС РФ было нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в Минобороны.