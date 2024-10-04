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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль назвал игрой с огнем попытки Украины атаковать Курскую АЭС

Источник:
ТАСС
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Попытки атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно назвать игрой с огнем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать очередные атаки ВСУ на Курскую АЭС.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове, по предварительным данным, французской управляемой планирующей авиабомбой. Российская ПВО отработала по ней, и она упала в пяти километрах от станции. В пресс-службе «Росэнергоатома» сообщили, что АЭС работает в штатном режиме.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов уточнил, что средства радиоэлектронной борьбы подавили в районе Курчатова украинский беспилотник.

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Тема: Военная операция на Украине
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