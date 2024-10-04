Adobe выпустит Photoshop с искусственным интеллектом

Компания Adobe выпустила новые версии Photoshop и Premiere под брендом Elements, в них появится ряд улучшений, связанных с использованием искусственного интеллекта.

В программу для редактирования Photoshop добавили ИИ-функции редактирования фотографий, включая возможности изменять цветовую гамму, объединять несколько изображений, добавлять размытие глубины резкости или удалять нежелательные объекты, приводит «Коммерсантъ» сообщение компании.

В программе для редактирования видео Premiere теперь есть упрощенная временная шкала, а также возможность видеть сгруппированные аудио- и видеодорожки. Отдельные дорожки теперь получится заблокировать для предотвращения случайного редактирования, также появилось новое меню быстрых инструментов, а в заголовках стал доступен пользовательский стиль текста.

В Premiere также появилась возможность экспортировать видео в несколько мест назначения разом, а импортировать файлы и перемещаться по клипам можно благодаря новому медиабраузеру.