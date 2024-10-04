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Adobe выпустит Photoshop с искусственным интеллектом

Источник:
«Коммерсантъ»
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Компания Adobe выпустила новые версии Photoshop и Premiere под брендом Elements, в них появится ряд улучшений, связанных с использованием искусственного интеллекта.

В программу для редактирования Photoshop добавили ИИ-функции редактирования фотографий, включая возможности изменять цветовую гамму, объединять несколько изображений, добавлять размытие глубины резкости или удалять нежелательные объекты, приводит «Коммерсантъ» сообщение компании.

В программе для редактирования видео Premiere теперь есть упрощенная временная шкала, а также возможность видеть сгруппированные аудио- и видеодорожки. Отдельные дорожки теперь получится заблокировать для предотвращения случайного редактирования, также появилось новое меню быстрых инструментов, а в заголовках стал доступен пользовательский стиль текста.

В Premiere также появилась возможность экспортировать видео в несколько мест назначения разом, а импортировать файлы и перемещаться по клипам можно благодаря новому медиабраузеру.

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Nosferatu_25

Зато нынешний президент у них прям бодрячком

olegsbeglov

Нельзя так делать, это приведет к всплеску безнаказанной преступности. Вот завалит детей депутата какой-нибудь...

Asd10

Ник как ник. У нас вон и вовсе Уй начальники бывают. Почему ты решил, что обладатель ника русскоязычный?

mosquito__2010

"Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию" - эта самоубийственная авантюра...