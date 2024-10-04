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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бортников назвал число наемников в «Интернациональном легионе» ВСУ

Источник:
ТАСС
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Страны Запада собрали в «Интернациональном легионе» ВСУ порядка 18 тысяч наемников из 85 стран, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

«О масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт говорит численность так называемого "Интернационального легиона территориальной обороны Украины", которая достигла 18 тысяч человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства», — цитирует ТАСС Бортникова.

По его словам, особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики. При этом в последнее время фиксируется увеличение числа наемников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки, добавил глава ФСБ.

«Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведется в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы», — сказал Бортников.

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Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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