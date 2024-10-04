Япония сохраняет курс на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией, несмотря на сложности в отношениях, заявил новый японский премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

«Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — цитирует ТАСС Исибу.

В то же время Исиба подчеркнул, что японская сторона продолжит санкционное давление на Россию и поддержку Украины.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

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После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.