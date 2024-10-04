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СМИ узнали о проблемах со здоровьем у Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Здоровье кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа вызывает вопросы, на которые его штаб не хочет отвечать, пишут американские СМИ, выступающие на стороне Демократической партии

«В случае своей победы Трамп может войти в Овальный кабинет с целым рядом проблем со здоровьем: риском сердечных заболеваний, возможными последствиями июльского покушения и снижением когнитивных способностей, которое естественным образом наступает с возрастом», — приводит газета New York Times мнение экспертов.

Издание напомнило, что если Трамп победит в выборной гонке, то станет к концу своего срока старейшим президентом в истории США

Газета сообщила, что в 2018 году уровень холестерина у Трампа был тревожно высоким, а индекс массы тела всего на 0,1 балла оказался ниже порога медицинского ожирения.

Ранее Financial Times заподозрила Трампа в снижении умственных способностей.

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Политика #Мир
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