Психологи назвали главное условия для счастья у молодых людей

Молодые люди чувствуют себя счастливыми, прежде всего если удовлетворены дружбой, установили психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Уровень счастья определяется рядом факторов, многие из которых специфичны для конкретной социальной группы. Например, одно из недавних исследований показало, что мужчины чувствуют себя счастливее, если их жена работает.

Психологи решили выяснить, от каких факторов зависит счастье молодых людей. Для чистоты эксперимента они изучили состояние молодых людей, не состоящих в романтических отношениях, тем более, что доля таких людей велика, приводит Naked Science отчет ученых.

Оказалось, что люди, которые были довольны своей дружбой, как правило, были довольны и жизнью в целом, в то время как недовольные дружбой чувствовали себя менее счастливыми.

Короче говоря, качество дружеских отношений — «ключевой фактор вашего благополучия, особенно если вы одиноки», выяснили психологи.