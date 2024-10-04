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Посол России сообщил об угрозах расправой в США

Источник:
ТАСС
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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, угрозы физической расправой поступают в его адрес и российских дипломатов, работающих в дипломатическом представительстве.  

«Ощущение таково, что по мере движения к важной дате в Америке — выборам президента США 5 ноября — работать здесь становится все труднее», — цитирует ТАСС Антонова.

Подтверждением тому, по его словам, служат «агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны, а также угрозы дипломатам и лично послу о физической расправе»

«Действуют тысячи и даже десятки тысяч санкций. По любому поводу — рестрикции. Причем, если пропагандистские обвинения в наш адрес лопаются как мыльный пузырь, санкции не снимаются. Помните, как было в 2016 году, когда нас обвинили в сговоре с Дональдом Трампом и ввели жесточайшие ограничения. Эта грязь осела, а санкции остались», — обратил внимание Антонов.

И эта история, как сказал посол, повторяется. «Все чаще мы слышим обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве во внутренние дела в Америке. Будь то влияние на мнения избирателей, либо некие хакерские атаки. Конечно же, никаких доказательств нам не приводят», — сказал посол.

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