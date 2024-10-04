Посол России сообщил об угрозах расправой в США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, угрозы
физической расправой поступают в его адрес и российских дипломатов, работающих
в дипломатическом представительстве.
«Ощущение таково, что по мере движения к важной дате в
Америке — выборам президента США 5 ноября — работать здесь становится все
труднее», — цитирует ТАСС Антонова.
Подтверждением тому, по его словам, служат «агрессивные
демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства
нашей страны, а также угрозы дипломатам и лично послу о физической расправе»
«Действуют тысячи и даже десятки тысяч санкций. По любому
поводу — рестрикции. Причем, если пропагандистские обвинения в наш адрес
лопаются как мыльный пузырь, санкции не снимаются. Помните, как было в 2016
году, когда нас обвинили в сговоре с Дональдом Трампом и ввели жесточайшие
ограничения. Эта грязь осела, а санкции остались», — обратил внимание Антонов.
И эта история, как сказал посол, повторяется. «Все чаще мы
слышим обвинения в адрес нашей страны во вмешательстве во внутренние дела в
Америке. Будь то влияние на мнения избирателей, либо некие хакерские атаки.
Конечно же, никаких доказательств нам не приводят», — сказал посол.