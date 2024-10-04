НАВЕРХ

Олимпийская чемпионка и ее тренер поспорили о зарплатах гимнастов

Источник:
Sibnet.ru
328 0
Ангелина Мельникова
Фото: © @gelyamelnikova

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что с зарплатами в их виде «очень туго». Старший тренер сборной Валентина Родионенко считает, что у гимнастов все прекрасно.

«Если ты не топовый спортсмен, то с зарплатами очень туго — 40-50 тысяч рублей, в зависимости от региона. <…> Просто невозможно тратить настолько много времени на тренировки, чтобы поддерживать свой физический уровень и получать 40 тысяч рублей», — сказала Мельникова в интервью Sport24.

Гимнастка добавила, что хорошо живется только лучшим гимнастам России. Самая высокая ставка в сборной — около 150 тысяч рублей плюс есть рекламные контракты. Но топовых спортсменов — пять-десять на страну, а остальным живется «тяжеловато».

«Низкие доходы у гимнастов? Они же все имеют машины и квартиры — все прекрасно. У них ежемесячная президентская зарплата 52 тысячи, причем пожизненно. А еще есть стипендии и премии. Этого мало? Я не знаю, что там выдумывает Ангелина. Нам она этого не говорит, а то, что она говорит журналистам — ее проблема», — заявила в ответ Родионенко.

По ее словам, низкие доходы в гимнастике у тренеров. «Я бы на месте Ангелины как раз про это говорила. Для меня слова Мельниковой — неожиданны. Как я полагаю, к своим 25 годам Ангелина имеет все, что люди зарабатывают за всю жизнь», — цитирует Родионенко Sport24.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира — 2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Винер назвала свою зарплату
Пловчиха Ефимова пропустила начало сезона из‑за укуса собаки
Российским паралимпийцам на Играх‑2024 отказали в подарках от Samsung
Команда «Пятёрочки Доставки» приняла участие в полумарафоне
смотреть все
Спорт #Летние виды #Вокруг спорта
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Ангелина Мельникова
Олимпийская чемпионка и ее тренер поспорили о зарплатах гимнастов
04.10.2024 10:36
Паралимпиец Андрей Вдовин
Российским паралимпийцам отказали в подарках от Samsung
17.09.2024 14:31
Новак Джокович
Джокович заявил о проблеме допинга в теннисе
25.08.2024 12:35
Ирина Винер
Винер предрекла отсутствие россиян на Олимпиаде в Лос‑Анджелесе
23.08.2024 11:51
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Посол России сообщил об угрозах расправой в США
СМИ узнали о проблемах со здоровьем у Трампа
Минобороны рассказало о панике в рядах защитников Угледара
Ким Чен Ын и спецназ. ФОТО
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
60
Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана
42
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
34
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
31
«Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами. ВИДЕО
28
Путин поздравил с годовщиной присоединения новых регионов