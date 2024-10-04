Олимпийская чемпионка и ее тренер поспорили о зарплатах гимнастов

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что с зарплатами в их виде «очень туго». Старший тренер сборной Валентина Родионенко считает, что у гимнастов все прекрасно.

«Если ты не топовый спортсмен, то с зарплатами очень туго — 40-50 тысяч рублей, в зависимости от региона. <…> Просто невозможно тратить настолько много времени на тренировки, чтобы поддерживать свой физический уровень и получать 40 тысяч рублей», — сказала Мельникова в интервью Sport24.

Гимнастка добавила, что хорошо живется только лучшим гимнастам России. Самая высокая ставка в сборной — около 150 тысяч рублей плюс есть рекламные контракты. Но топовых спортсменов — пять-десять на страну, а остальным живется «тяжеловато».

«Низкие доходы у гимнастов? Они же все имеют машины и квартиры — все прекрасно. У них ежемесячная президентская зарплата 52 тысячи, причем пожизненно. А еще есть стипендии и премии. Этого мало? Я не знаю, что там выдумывает Ангелина. Нам она этого не говорит, а то, что она говорит журналистам — ее проблема», — заявила в ответ Родионенко.

По ее словам, низкие доходы в гимнастике у тренеров. «Я бы на месте Ангелины как раз про это говорила. Для меня слова Мельниковой — неожиданны. Как я полагаю, к своим 25 годам Ангелина имеет все, что люди зарабатывают за всю жизнь», — цитирует Родионенко Sport24.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира — 2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.