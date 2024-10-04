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Онищенко допустил появление вируса Марбург в России

Источник:
ТАСС
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Российские специалисты должны приготовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург, заявил ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль информацию об осложнении эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Марбург в Руанде. Там подчеркнули, что ведомство обладает собственной тест-системой на вирус Марбург.

«Завоз — вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», — сказал ТАСС Онищенко.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высоком риске эпидемии геморрагической лихорадки Марбург — опасного заболевания, напоминающего лихорадку Эбола.

Летальность вируса достигает 90%. От Марбурга не существует вакцины. Лечение только симптоматическое.

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