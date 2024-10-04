Онищенко допустил появление вируса Марбург в России

Российские специалисты должны приготовиться к возможным
завозным случаям лихорадки Марбург, заявил ТАСС эпидемиолог, академик РАН
Геннадий Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор взял на контроль информацию об
осложнении эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Марбург
в Руанде. Там подчеркнули, что ведомство обладает собственной тест-системой на
вирус Марбург.
«Завоз — вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и
просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся, и вот на это тоже нужно
не только на контроль брать, а проводить профилактические мероприятия», —
сказал ТАСС Онищенко.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о
высоком риске эпидемии геморрагической лихорадки Марбург — опасного
заболевания, напоминающего лихорадку Эбола.
Летальность вируса достигает 90%. От Марбурга не существует
вакцины. Лечение только симптоматическое.