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Ким Чен Ын и спецназ. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Глава КНДР Ким Чен Ын посетил базу северокорейской армии на западе страны, где заявил о намерении отстаивать суверенитет государства, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын инспектировал учебную базу спецназа в западной части страны. Он ознакомился с тем, как идут учения бойцов спецназа.

«Товарищ Ким Чен Ын, с удовлетворением смотря на бойцов, которые в совершенстве отработали навыки ведения боя в разных ситуациях, высоко ценил, что все бойцы, глубоко храня в сердце чувство почетной миссии защиты Родины и народа, надежно подготовили себя в идейно-политическом, военно-техническом и физическом отношениях», — говорится в сообщении ЦТАК.

Военные отработали приемы рукопашного боя с применением каменных плит и деревянного бруса, высадку на берег десанта с аквалангами, а также стрельбу из ручных гранатометов, парашютные прыжки и штурм зданий.

Как указал Ким Чен Ын, КНДР применит все наступательные вооружения для защиты государства, включая ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются нарушить ее суверенитет.

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Топ комментариев

DIGERS

что за безобразие!!! нет ни фотографии ни ссылки...

olegsbeglov

Нельзя так делать, это приведет к всплеску безнаказанной преступности. Вот завалит детей депутата какой-нибудь...

GammiPluh

Красавчики парни!!! Ура! Вышибли ВСУ из крупного укрепрайона. Теперь можно пробывать выравнивать и сокращать...

Asd10

А чего же ты тогда требуешь и ждешь ни фига не делая?Сколько ты за жизнь домов построил, гвоздей вбил?...