Зеленский объяснил сдачу Угледара

Отступление украинской армии из Угледара стало правильным решением, так как позволило сохранить жизни военнослужащих, заявил президент Владимир Зеленский.

«Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию. Тогда, когда они разрушают позиции наших бойцов, нужно беречь их жизнь, потому что они важнее любых застроек», — сказал Зеленский на пресс-конференции с новым генсеком НАТО Марком Рютте.

Оперативное командование ВСУ «Хортица» объявило об отходе из Угледара 2 октября, объяснив такое решение угрозой окружения. На следующий день о взятии города в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» сообщило Минобороны РФ.

Угледар считался одним из самых мощных фортификационных узлов ВСУ на Донбассе. Город находится в 60 километрах к юго-западу от Донецка на стыке ДНР с Запорожской областью. После его взятия Россия обезопасит железнодорожные перевозки по сухопутному коридору в Крым.