МТС предписали снизить тарифы

Федеральная антимонопольная служба признала необоснованным повышение стоимости услуг сотовой связи компанией МТС и обязала оператора снизить тарифы.

«В апреле и мае 2024 года МТС в среднем на 8% повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По итогам расследования антимонопольная служба установила, что повышение является экономически необоснованным и ущемляет интересы потребителей. Компания уведомлена о решении ведомства.

«Служба предписала МТС снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет», — подчеркнуло антимонопольное ведомство.