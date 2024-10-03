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МТС предписали снизить тарифы

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная антимонопольная служба признала необоснованным повышение стоимости услуг сотовой связи компанией МТС и обязала оператора снизить тарифы.

«В апреле и мае 2024 года МТС в среднем на 8% повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По итогам расследования антимонопольная служба установила, что повышение является экономически необоснованным и ущемляет интересы потребителей. Компания уведомлена о решении ведомства.

«Служба предписала МТС снизить тарифы, в рамках которых произошли изменения, и перечислить незаконно полученный доход в федеральный бюджет», — подчеркнуло антимонопольное ведомство.

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DIGERS

что за безобразие!!! нет ни фотографии ни ссылки...

olegsbeglov

Нельзя так делать, это приведет к всплеску безнаказанной преступности. Вот завалит детей депутата какой-нибудь...

GammiPluh

Красавчики парни!!! Ура! Вышибли ВСУ из крупного укрепрайона. Теперь можно пробывать выравнивать и сокращать...

Asd10

А чего же ты тогда требуешь и ждешь ни фига не делая?Сколько ты за жизнь домов построил, гвоздей вбил?...