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Ростелеком поможет российским разработчикам игр

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Ростелеком вместе с акселератором Indie Go организует фонд Indie Go Start для поддержки независимых разработчиков видеоигр в России.

На начальном этапе Ростелеком через фонд инвестирует в создателей игр до 300 миллионов рублей, уточнил управляющий партнер Indie Go Start Владимир Вареник. В дальнейшем планируется масштабировать инвестиции, пишет «Коммерсантъ».

До конца 2024 года Indie Go Start поддержит 15 проектов. Пока фонд будет рассматривать только компьютерные и консольные игры, так как мобильные развлечения требуют больших вложений в маркетинг.

Инвестиции разработчикам будут выделяться поэтапно. Если фонд вкладывается только в разработку, то получает 50% с выручки обратно, если в продвижение — то около 30%, уточнил представитель Indie Go Start.

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