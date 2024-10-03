Ростелеком поможет российским разработчикам игр

Компания Ростелеком вместе с акселератором Indie Go организует фонд Indie Go Start для поддержки независимых разработчиков видеоигр в России.

На начальном этапе Ростелеком через фонд инвестирует в создателей игр до 300 миллионов рублей, уточнил управляющий партнер Indie Go Start Владимир Вареник. В дальнейшем планируется масштабировать инвестиции, пишет «Коммерсантъ».

До конца 2024 года Indie Go Start поддержит 15 проектов. Пока фонд будет рассматривать только компьютерные и консольные игры, так как мобильные развлечения требуют больших вложений в маркетинг.

Инвестиции разработчикам будут выделяться поэтапно. Если фонд вкладывается только в разработку, то получает 50% с выручки обратно, если в продвижение — то около 30%, уточнил представитель Indie Go Start.