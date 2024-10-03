Минобороны подтвердило взятие Угледара

Российская армия взяла под контроль город Угледар в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой народной республики»,— говорится в заявлении российского ведомства.

Накануне оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» официально заявила, что вооруженные силы Украины получили от командования разрешение покинуть Угледар.

Угледар — шахтерский город в 50 километрах от Донецка, превращенный ВСУ в настоящую крепость с мощными фортификационными сооружениями. Бои в окрестностях населенного пункта продолжались около двух лет.

Город расположен на господствующей высоте, с его взятием перед российской армией открывается оперативный простор, который позволит развить наступление. Кроме этого, взятие Угледара позволит открыть стратегическую железную дорогу из Донецка к Мариуполю.