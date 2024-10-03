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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны подтвердило взятие Угледара

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия взяла под контроль город Угледар в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Угледар Донецкой народной республики»,— говорится в заявлении российского ведомства.

Накануне оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» официально заявила, что вооруженные силы Украины получили от командования разрешение покинуть Угледар.

Угледар — шахтерский город в 50 километрах от Донецка, превращенный ВСУ в настоящую крепость с мощными фортификационными сооружениями. Бои в окрестностях населенного пункта продолжались около двух лет.

Город расположен на господствующей высоте, с его взятием перед российской армией открывается оперативный простор, который позволит развить наступление. Кроме этого, взятие Угледара позволит открыть стратегическую железную дорогу из Донецка к Мариуполю.

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Тема: Военная операция на Украине
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что за безобразие!!! нет ни фотографии ни ссылки...

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GammiPluh

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