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Россия раскроет секреты трофейного Leopard

Источник:
Sibnet.ru
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Инженеры российского «Уралвагонзавода» получат доступ к чувствительным технологиям немецкого танка Leopard, захваченного на Украине.

Ранее как минимум один немецкий танк Leopard 2A6, захваченный у ВСУ, был отправлен на танкостроительное предприятие «Уралвагонзавод» для тщательного изучения, пишет Military Watch Magazine.

В отличие от американских танков M1A1 Abrams, отправленные ВСУ танки Leopard 2A6 не были построены для экспорта, а взяты из резервов бундесвера. Таким образом, они имели полный набор секретных технологий, которые теперь стали доступны для изучения.

Представители завода заявили, что в ближайшее время специалисты изучат все узлы и агрегаты немецкой бронемашины, чтобы выявить все слабые места.

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