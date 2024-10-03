Россия раскроет секреты трофейного Leopard

Инженеры российского «Уралвагонзавода» получат доступ к чувствительным технологиям немецкого танка Leopard, захваченного на Украине.

Ранее как минимум один немецкий танк Leopard 2A6, захваченный у ВСУ, был отправлен на танкостроительное предприятие «Уралвагонзавод» для тщательного изучения, пишет Military Watch Magazine.

В отличие от американских танков M1A1 Abrams, отправленные ВСУ танки Leopard 2A6 не были построены для экспорта, а взяты из резервов бундесвера. Таким образом, они имели полный набор секретных технологий, которые теперь стали доступны для изучения.

Представители завода заявили, что в ближайшее время специалисты изучат все узлы и агрегаты немецкой бронемашины, чтобы выявить все слабые места.