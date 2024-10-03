Windows 11 лишилась культовой программы

Текстовый редактор WordPad исчез из операционной системы Windows 11. Культовая программа становится недоступной после установки обновления 24H2, распространение которого стартовало в начале октября.

При этом пользователи при желании могут сохранить WordPad в новой версии Windows. Для этого перед установкой обновления 24H2 необходимо сделать резервную копию каталога C:/Program Files/Windows NT/Accessories и перенести ее в 24H2 после завершения обновления.

После этого редактором можно будет пользоваться, однако программа перестанет получать обновления, пишет издание Digital Trends. Специалисты отмечают, что особого смысла в сохранении WordPad нет, так как он серьезно устарел.

WordPad — текстовый процессор, входивший в состав операционных систем Microsoft с Windows 95. Он предлагает больше функций, чем стандартный «Блокнот», однако уступает полноценным текстовым редакторам наподобие Microsoft Word.