Приложение «Авито» исчезло из Google Play

Приложение сервиса «Авито» стало недоступно в магазине Google Play, сообщается в официальном телеграм-канале компании.

«Друзья, к сожалению, только что приложение Авито стало недоступно в Google Play. Разбираемся. Будем держать вас в курсе», — говорится в сообщении. Что касается версии приложения для iOS, то оно по-прежнему доступно в магазине Apple App Store.

Компания разбирается в ситуации и уже подготовила рекомендации для пользователей, а также реализовала возможность загрузки приложения «Авито» на своем сайте. Кроме этого, можно использовать магазины Huawei AppGallery, Xiaomi Market и RuStore.

Для тех, у кого уже установлено приложение «Авито», ничего не изменится. Таким пользователям рекомендуется не удалять приложение и проверить настройки смартфона, чтобы оно не удалилось автоматически.