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GeForce RTX 4070 Ti Super выпустят для фанатов S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
VideoCardz
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Компания MSI выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti Super для фанатов игры S.T.A.L.K.E.R. 2. В Сети появились официальные изображения графического ускорителя.

Новинка оборудована графическим процессором Nvidia AD103 с 8448 ядрами CUDA, в паре с которым работают 16 Гбайт памяти GDDR6X. Такой начинки будет достаточно, чтобы запустить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с максимальными настройками.

GeForce RTX 4070 Ti Super
GeForce RTX 4070 Ti Super
Фото: © MSI

Визуально фанатская версия GeForce RTX 4070 Ti Super будет отличаться зеленой расцветкой и отделкой из зеленого металла. Центральный вентилятор украсит знак радиационной опасности, а корпус будут пересекать три полосы.

При этом видеокарта будет поставляться в комплекте с игрой — таким образом, покупателей мощного игрового решения от MSI ждет приятное дополнение.

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GammiPluh

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