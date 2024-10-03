Трамп насмешил соцсети обращением к пользователю zalupa_

Бывший президент США Дональд Трамп ответил в соцсети X пользователю с ником Zalupa. Этим он сильно рассмешил русскоязычную аудиторию сервиса.

«@zalupa_ спасибо, что вам понравился мой пост! Я отправлю вам важные обновления о выборах в Северной Каролине. Убедитесь, что вы готовы голосовать за Дональда Трампа 5 ноября», — написал Трамп.

Данное сообщение от экс-президента было опубликовано автоматически, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». Идентичные посты от Дональда Трампа появляются у всех пользователей, которые лайкнули его публикации.

В комментариях под ответом пользователю Zalupa появилось много сообщений от русскоязычных пользователей. Некоторые публиковали смеющиеся смайлики. Сам пользователь Zalupa также не остался в стороне и ответил Трампу: «Не за что!».