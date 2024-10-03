НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп насмешил соцсети обращением к пользователю zalupa_

Источник:
Sibnet.ru
704 6

Бывший президент США Дональд Трамп ответил в соцсети X пользователю с ником Zalupa. Этим он сильно рассмешил русскоязычную аудиторию сервиса.

«@zalupa_ спасибо, что вам понравился мой пост! Я отправлю вам важные обновления о выборах в Северной Каролине. Убедитесь, что вы готовы голосовать за Дональда Трампа 5 ноября», — написал Трамп.

Данное сообщение от экс-президента было опубликовано автоматически, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». Идентичные посты от Дональда Трампа появляются у всех пользователей, которые лайкнули его публикации.

В комментариях под ответом пользователю Zalupa появилось много сообщений от русскоязычных пользователей. Некоторые публиковали смеющиеся смайлики. Сам пользователь Zalupa также не остался в стороне и ответил Трампу: «Не за что!».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Кремль прокомментировал планы Шольца поговорить с Путиным
Украина спрогнозировала двукратное сокращение населения
Зеленский заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты
Стало известно о планах Шольца поговорить с Путиным
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выпущена бесплатная Windows 11
Аргентинка исполнила тверк над побежденной в UFC россиянкой
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

DIGERS

что за безобразие!!! нет ни фотографии ни ссылки...

olegsbeglov

Нельзя так делать, это приведет к всплеску безнаказанной преступности. Вот завалит детей депутата какой-нибудь...

GammiPluh

Красавчики парни!!! Ура! Вышибли ВСУ из крупного укрепрайона. Теперь можно пробывать выравнивать и сокращать...

turan601

теперь получается если хочешь на СВО а тебе кто то в жизни не нравился идешь валишь его и на СВО сразу...