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Полиция нашла украденных кенгурят и показала одного на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские задержали подозреваемого в похищении кенгурят из зоопарков в Ярославской и Калужской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Детеныша кенгуру по кличке Крош украли из зоопарка в Ярославле 27 сентября, через три дня еще одно похищение произошло в Калужской области — там исчезли двое детенышей.

Подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале Александрова Владимирской области с сумкой, в котором был один из похищенных в калужском зоопарке детенышей, второй погиб. В настоящее время силовики ищут третьего украденного кенгуренка.

На видео показывают подозреваемого, который говорит, что украл кенгуренка в Ярославском зоопарке. Затем — испуганного детеныша, сидящего в сумке, и его осмотр ветеринаром.

По данным телеграм-канала «112», кенгуру украли под заказ для одного из частных зоопарков столичного региона, и третье животное подозреваемый успел продать в Москве. Mash утверждает, что один из трех кенгурят был отдан владельцам частного зоопарка в подмосковном Королеве, мужчина собирался обменять животное на обезьяну.

Возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

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