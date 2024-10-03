Белый шум оказался «удобрением» для растений

Белый шум можно использовать в качестве своеобразного удобрения для растений, выяснили австралийские ученые.

Эксперименты показали, что частотные звуки стимулируют активность грибка Trichoderma harzianum, который защищает растения от патогенов, а также помогает улучшить содержание питательных веществ в почве. В результате растения лучше растут.

Исследователи включали запись с белым шумом, направляя звук на чашки Петри с грибками. Аудио включали на громкости 80 децибел по 30 минут в день. Спустя пять дней количество спор значительно выросло по сравнению с контрольными чашками, которые находились в тишине.

Объяснить феномен ученые пока не могут. По одной из версий, акустическая волна преобразуется в электрический заряд, стимулирующий рост. Согласно другой теории, звуки воздействуют на особые рецепторы на грибках, которые запускают развитие организма.

Специалисты собираются продолжить изучение эффекта. В частности, они намерены провести эксперименты с другими звуками. Авторы открытия рассчитывают, что в перспективе метод можно будет использовать в сельскохозяйственных целях.