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Правительство предложило поднять бюджетникам зарплаты

Источник:
«Ведомости»
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Правительство России предложило проиндексировать зарплаты бюджетникам социальной сферы на 13,2% в 2025 году.

Повышение зарплат на 13,2% затронет врачей, медицинских работников, учителей, преподавателей вузов, ученых и соцработников, пишут «Ведомости» со ссылкой на внесенный в Госдуму бюджетный пакет.

Судьям, работникам госучреждений, прокурорам, работникам Следственного комитета, госслужащим федерального уровня поднимут оклады на 4,5%.

Индексация позволит достичь целей, озвученных в майских указах президента, согласно которым, оплата труда бюджетников должна достигать уровня средней зарплаты по региону или превышать ее, говорится в бюджетном пакете.

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Экономика #Деньги
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