ФСБ задержала сотрудников ГУР Украины при попытке выкрасть ребенка

ФСБ задержала в Калининграде двух сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) за шпионаж. Они также пытались выкрасть ребенка сотрудника ГУР МОУ, гражданина России, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Сотрудники ГУР МОУ осуществили попытку незаконного проникновения в Российскую Федерацию с территории Литвы, но были задержаны сотрудниками органов безопасности. При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, Главным управлением разведки МО Украины поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории страны.

Для выполнения задачи сотрудники украинской разведки «привлекли своего агента из числа граждан Украины для получения интересующих данных путем опроса жителей литовского приграничья и проведения разведки с использованием технических средств».

«На основании собранных данных следственным отделом УФСБ России по Калининградской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в ЦОС.