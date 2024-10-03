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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ задержала сотрудников ГУР Украины при попытке выкрасть ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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ФСБ задержала в Калининграде двух сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) за шпионаж. Они также пытались выкрасть ребенка сотрудника ГУР МОУ, гражданина России, говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Сотрудники ГУР МОУ осуществили попытку незаконного проникновения в Российскую Федерацию с территории Литвы, но были задержаны сотрудниками органов безопасности. При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, Главным управлением разведки МО Украины поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории страны.

Для выполнения задачи сотрудники украинской разведки «привлекли своего агента из числа граждан Украины для получения интересующих данных путем опроса жителей литовского приграничья и проведения разведки с использованием технических средств».

«На основании собранных данных следственным отделом УФСБ России по Калининградской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж), фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в ЦОС.

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

DIGERS

что за безобразие!!! нет ни фотографии ни ссылки...

olegsbeglov

Нельзя так делать, это приведет к всплеску безнаказанной преступности. Вот завалит детей депутата какой-нибудь...

GammiPluh

Красавчики парни!!! Ура! Вышибли ВСУ из крупного укрепрайона. Теперь можно пробывать выравнивать и сокращать...

Uynachalnica

Знатный пинок по зад, всем законопослушным!