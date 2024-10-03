НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Газпром-Медиа» возродит традицию чтения глянца

Источник:
Sibnet.ru
248 1
Фото: © пресс-служба «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение»

«Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» запустил собственное глянцевое издание. Создатели проекта хотят вернуть интерес читателей к качественному принту, который читают, а не просто просматривают., сообщила пресс-служба компании.

Название журнала держится в тайне, но оно будет отражать концепцию актуального глянца. Первый номер презентуют в декабре.

Планируется, что печатная версия издания будет выходить шесть раз в год, тираж — 5 тысяч экземпляров. Журнал можно будет приобрести в книжных магазинах, аэропортах, супермаркетах и на маркетплейсах.

Главным редактором журнала станет Алеко Надирян — фэшн-журналист, стилист и автор популярного телеграм-канала.

«Мы хотим, чтобы этот журнал не только листали, но и читали, пересматривали, сохраняли. Если мы с этим справимся, то новая эра глянцевых проектов не за горами», — цитирует пресс-служба Надиряна.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
За что задержали блогера Лерчек и ее бывшего мужа
Пугачева уедет из Израиля
Экстрасенс Шепс нашел Алсу нормального мужчину
Мизулина стала главной «подозреваемой» в разводе Shaman'а
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Выпущена бесплатная Windows 11
Аргентинка исполнила тверк над побежденной в UFC россиянкой
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
Обсуждение (1)
Картина дня
ФСБ задержала шпионов ГУР Украины при попытке выкрасть ребенка
Правительство предложило поднять бюджетникам зарплаты
Сжегшего Коран Журавеля обвинили в госизмене
Володин поругал депутатов, кто против запрета пропаганды чайлдфри
О самом главном
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Все статьи
Самое обсуждаемое
60
Израиль объявил о начале наземной операции на юге Ливана
42
Новый генсек НАТО поддержал удары вглубь территории России
40
Россия устроила «котел» группировке ВСУ в Угледаре
32
Российский Су‑35 «подрезал» американский истребитель. ВИДЕО
31
«Искандер-М» уничтожил эшелон с боеприпасами. ВИДЕО