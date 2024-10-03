«Газпром-Медиа» возродит традицию чтения глянца

«Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» запустил собственное глянцевое издание. Создатели проекта хотят вернуть интерес читателей к качественному принту, который читают, а не просто просматривают., сообщила пресс-служба компании.

Название журнала держится в тайне, но оно будет отражать концепцию актуального глянца. Первый номер презентуют в декабре.

Планируется, что печатная версия издания будет выходить шесть раз в год, тираж — 5 тысяч экземпляров. Журнал можно будет приобрести в книжных магазинах, аэропортах, супермаркетах и на маркетплейсах.

Главным редактором журнала станет Алеко Надирян — фэшн-журналист, стилист и автор популярного телеграм-канала.

«Мы хотим, чтобы этот журнал не только листали, но и читали, пересматривали, сохраняли. Если мы с этим справимся, то новая эра глянцевых проектов не за горами», — цитирует пресс-служба Надиряна.