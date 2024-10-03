ПВО за ночь сбила над российскими регионами 113 дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 113 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится в сообщении Минообороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов: 73 БПЛА — над территорией Белгородской области, 25 — над территорией Воронежской области, 14 — над территорией Курской области и один над территорией Брянской области», — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ на территории России.

В последний раз более сотни беспилотников над российскими регионами перехватили в ночь на 29 сентября. Тогда в общей сложности уничтожили 125 дронов.