ПВО за ночь сбила над российскими регионами 113 дронов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 113
украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится в сообщении
Минообороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113
украинских беспилотных летательных аппаратов: 73 БПЛА — над территорией
Белгородской области, 25 — над территорией Воронежской области, 14 — над
территорией Курской области и один над территорией Брянской области», — сказано
в сообщении.
В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой
совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по
объектам на территории РФ на территории России.
В последний раз более сотни беспилотников над российскими регионами перехватили в ночь на 29 сентября. Тогда в общей сложности уничтожили 125 дронов.