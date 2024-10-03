Сжегшего Коран Журавеля обвинили в госизмене

Никита Журавель, осужденный за сожжение Корана, обвиняется в
государственной измене, говорится в сообщении прокуратуры Волгоградской
области.
«Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 20-летнего Никиты
Журавеля. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена)», —
сказано в сообщении.
По версии следствия, 20-летний Журавель через мессенджер
предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. Он направил
ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику,
пролетающих самолетов, данные о передвижении служебного автомобиля одной из
воинских частей Минобороны РФ.
Вину в содеянном Журавель полностью признал. Уголовное дело
направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский
областной суд. Санкция статьи 275 УК РФ в качестве максимального наказания
предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
Никита Журавель в мае 2023 года сжег Коран возле мечети в
Волгограде. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских
спецслужб, предложивших ему денежное вознаграждение, с целью разжигания
религиозной розни.
Позднее задержанного этапировали в Чечню. В середине августа
уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова
сообщила, что получила от Журавеля жалобу на то, что в СИЗО его избил 15-летний
сын главы Чечни Кадырова Адам.