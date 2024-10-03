Сжегшего Коран Журавеля обвинили в госизмене

Никита Журавель, осужденный за сожжение Корана, обвиняется в государственной измене, говорится в сообщении прокуратуры Волгоградской области.

«Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 20-летнего Никиты Журавеля. Он обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, 20-летний Журавель через мессенджер предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. Он направил ему видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику, пролетающих самолетов, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны РФ.

Вину в содеянном Журавель полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд. Санкция статьи 275 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Никита Журавель в мае 2023 года сжег Коран возле мечети в Волгограде. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, предложивших ему денежное вознаграждение, с целью разжигания религиозной розни.

Позднее задержанного этапировали в Чечню. В середине августа уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от Журавеля жалобу на то, что в СИЗО его избил 15-летний сын главы Чечни Кадырова Адам.