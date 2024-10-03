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Сильная магнитная буря на два дня накроет Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Магнитная буря
Фото: NASA

Магнитная буря накроет Землю на несколько дней, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ожидается, что уже сегодня поздним вечером, после 21. 00 по московскому времени, на Земле начнется слабая магнитная буря — класса G1. Далее интенсивность возмущений магнитосферы Земли будет нарастать и утром пятницы, после 06.00 мск, магнитная буря станет сильной — класса G3», — написал Леус в своем телеграм-канале.

После чего, по его словам, «с колебаниями интенсивности в диапазоне от слабой до сильной, магнитная буря продлится до вечера, 21.00 мск, субботы».

В воскресенье, 6 октября геомагнитное поле Земли продолжит возмущаться, не достигая уровня магнитных бурь. Только в начале следующей недели магнитосфера планеты вернется в спокойное состояние.

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