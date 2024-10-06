Невролог рассказала о дофаминовой яме и как из нее выбраться

Дофаминовой ямой называют состояние, когда уровень дофамина, связанного с системой вознаграждения и удовольствия в мозге, резко снижается, что приводит плохому настроению и чувству опустошенности, рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Когда человек делает что-то приятное — ест любимую еду, наблюдает красивые виды, занимается хобби, достигает успехов на работе или покупает что-то, о чем давно мечтал, — в мозге выделяется дофамин. Этот нейромедиатор как бы сообщает мозгу: выполненное действие приносит удовольствие, его стоит повторить», — пояснила «Известиям» Демьяновская.

По ее словам, высвобождения дофамина может быть разным. «Быструю» порцию можно получить, например, съев большую порцию сладкого. Но такой эффект скоро проходит. Прогулка или чтение книги приводят к менее интенсивному, но стабильному чувству удовлетворения.

Если человек предпочитает «быстрые» стимулы может развиться перегрузка системы вознаграждения. Снизится чувствительность и для получения того же уровня удовольствия человеку будут нужны все большие стимулы. А главное, может развиться состояние, при котором уровень дофамина резко снижается, — дофаминовая яма, отметила невролог.

Распознать такое состояние бывает нелегко. Человеку кажется, что он сильно устал или и неспособен выполнять поставленные перед ним задачи. Человек чувствует беспричинную грусть, его не радуют даже любимые занятия. Дофаминовая яма может напоминать депрессию. Но это два разных растройтсва, обратила внимание врач.

Как выйти из состояния

Для того, чтобы выбраться из ямы, следует уделять больше внимания занятиям, способствующим медленному высвобождению гормона, посоветовала Демьяновская.

«Можно отвести время чтению, попробовать внедрить какую-то несложную привычку и следовать ей регулярно. Полезно постепенно выстраивать четкий и предсказуемый распорядок дня, работать над дисциплиной. Постепенно мозг начинает снова замечать простые приятные действия в обычной рутине и получать от них удовольствие. А система вознаграждения меньше перегружается и больше не требует мощных стимулов», — сказала невролог.

Хорошо влияет на дофаминовую систему физическая активность, здоровый рацион, достаточный сон. Также рекомендуется исключить из своей жизни вещи, способные вызывать зависимость: алкоголь, психотропные вещества, никотин, азартные игры, чрезмерное увлечение компьютером и соцсетями, подчеркнула врач.