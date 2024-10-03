Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, не поддерживающих закон о пропаганде чайлдфри.

«Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против инициативы запретить что? Не право выбора, а пропаганду. Пропаганду отказа от деторождения», — заявил Володин на заседании Госудмы. Фрагмент его речи опубликовала пресс-служба нижней палаты парламента.

По мнению спикера, идеи чайлдфри навязывают Америка и Европа. При этом он уточнил, что женщина имеет право: рожать или нет. Несогласные с законопроектом о запрете пропаганды чайлдфри, по словам председателя, идут против своей страны и собственных матерей.

Володин предупредил, что законопроект будет поименное голосование. «Это вопрос будущего: быть в этом зале депутату или не быть», — предостерег он.

Предложение о запрете пропаганды отказа от деторождения не поддерживают члены фракции «Новые люди». Они считают, что формулировки в законопроекте размыты.

«В таком виде закон просто запретит врачам предупреждать женщин об угрозах, а самим женщинам — открыто говорить о своих страхах и сомнениях. И появится лишний повод для ложных доносов, которые придется отрабатывать участковым. Безусловно, нужна пропаганда осознанного материнства и создание благоприятных условий для семей», — сообщила депутат Ксения Горячева РБК.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри был внесен в Госдуму 25 сентября. Предлагается ввести штрафы до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч рублей — для должностных лиц и до 5 миллионов рублей — для юрлиц. Административная ответственность будет грозить за пропаганду чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе.