Пугачева уедет из Израиля

Алла Пугачева с семьей планирует отъезд из Израиля, сначала они поедут в Европу, а затем переберутся в США, где живет ее дочь Кристина Орбакайте.

Израиль подвергся массивной ракетной атаке со стороны Ирана в ответ на начатую в Ливане военную операцию. На фоне нестабильной политической обстановки живущая в Израиле Алла Пугачева решила покинуть страну сообщает Shot.

По данным СМИ, ее муж Максим Галкин (признан иноагентом в России) уже отменил все концерты в Израиле.

В США у него запланирован гастрольный тур, возможно, Пугачева с детьми будут просто сопровождать главу семейства в поездке.

После начала СВО семья Пугачевой уехала их России. Они обосновались в Израиле, но периодически живут в других странах.