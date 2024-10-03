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Пугачева уедет из Израиля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News / CC BY-SA 4.0

Алла Пугачева с семьей планирует отъезд из Израиля, сначала они поедут в Европу, а затем переберутся в США, где живет ее дочь Кристина Орбакайте.

Израиль подвергся массивной ракетной атаке со стороны Ирана в ответ на начатую в Ливане военную операцию. На фоне нестабильной политической обстановки живущая в Израиле Алла Пугачева решила покинуть страну сообщает Shot.

По данным СМИ, ее муж Максим Галкин (признан иноагентом в России) уже отменил все концерты в Израиле.

В США у него запланирован гастрольный тур, возможно, Пугачева с детьми будут просто сопровождать главу семейства в поездке.

После начала СВО семья Пугачевой уехала их России. Они обосновались в Израиле, но периодически живут в других странах.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

DIGERS

что за безобразие!!! нет ни фотографии ни ссылки...

turan601

теперь получается если хочешь на СВО а тебе кто то в жизни не нравился идешь валишь его и на СВО сразу...

GammiPluh

"провалилась, поскольку была отражена израильской системой ПВО при поддержке США" - да да все мы видели...

olegsbeglov

Нельзя так делать, это приведет к всплеску безнаказанной преступности. Вот завалит детей депутата какой-нибудь...