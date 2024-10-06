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Венгерский ученый проверил, считают ли кошки себя «жидкостью»

Источник:
Sibnet.ru
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Кошки действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно, выяснил этолог (зоопсихолог) Петер Понграч из государственного Университета Этвоша Лорана в Будапеште.

В 2017 году французский физик Марк-Антуан Фардин из Высшей школы Лиона получил Шнобелевскую премию за свое исследование «О реологии кошек». Он заявил, что котов технически можно считать одновременно твердыми и жидкими из-за удивительной способности принимать форму любого сосуда.

Лоран решил проверить так ли это. Кошки — ловкие хищники-засадчики и хорошо приспособлены к преодолению сложных препятствий, поэтому осознание собственного тела имеет для них «высокую биологическую значимость», приводит Naked Science слов ученого.

Он провел эксперимент, будет ли кошка принимать решение о том, лезть ли в узкую щель, основываясь на собственных габаритах? Результаты подтвердили гипотезу. Оказавшись перед отверстиями, кошки практически не сомневались и протискивались в них. Их останавливали только совершенно маленькие проемы.

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Жизнь #Звери
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Топ комментариев

anubis77

Так про вас и написано. Хватит уже мимикрировать

mosquito__2010

вооружения нато очень дорогие и по большому счёту бестолковые. конечно же очень жидко обделалась натовская...

nicollaich

Немцы зуб давали, что их бронированная продукция бессмертна.Каг жы таг???

mosquito__2010

любишь бандер люби и искандер (С)