Венгерский ученый проверил, считают ли кошки себя «жидкостью»

Кошки действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно, выяснил этолог (зоопсихолог) Петер Понграч из государственного Университета Этвоша Лорана в Будапеште.

В 2017 году французский физик Марк-Антуан Фардин из Высшей школы Лиона получил Шнобелевскую премию за свое исследование «О реологии кошек». Он заявил, что котов технически можно считать одновременно твердыми и жидкими из-за удивительной способности принимать форму любого сосуда.

Лоран решил проверить так ли это. Кошки — ловкие хищники-засадчики и хорошо приспособлены к преодолению сложных препятствий, поэтому осознание собственного тела имеет для них «высокую биологическую значимость», приводит Naked Science слов ученого.

Он провел эксперимент, будет ли кошка принимать решение о том, лезть ли в узкую щель, основываясь на собственных габаритах? Результаты подтвердили гипотезу. Оказавшись перед отверстиями, кошки практически не сомневались и протискивались в них. Их останавливали только совершенно маленькие проемы.