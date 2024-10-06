Венгерский ученый проверил, считают ли кошки себя «жидкостью»

Кошки действительно считают себя «жидкими», то есть
способными протиснуться куда угодно, выяснил этолог (зоопсихолог) Петер Понграч
из государственного Университета Этвоша Лорана в Будапеште.
В 2017 году французский физик Марк-Антуан Фардин из Высшей
школы Лиона получил Шнобелевскую премию за свое исследование «О реологии
кошек». Он заявил, что котов технически можно считать одновременно твердыми и
жидкими из-за удивительной способности принимать форму любого сосуда.
Лоран решил проверить так ли это. Кошки — ловкие
хищники-засадчики и хорошо приспособлены к преодолению сложных препятствий, поэтому
осознание собственного тела имеет для них «высокую биологическую значимость»,
приводит Naked Science слов ученого.
Он провел эксперимент, будет ли кошка принимать решение о
том, лезть ли в узкую щель, основываясь на собственных габаритах? Результаты подтвердили
гипотезу. Оказавшись перед отверстиями, кошки практически не сомневались и
протискивались в них. Их останавливали только совершенно маленькие проемы.