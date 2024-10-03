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Кремль прокомментировал планы Шольца поговорить с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Берлин пока не запрашивал телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не запрашивал», — цитирует Пескова телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

По его словам, лидеры двух стран не контактировали с момента последнего разговора, который состоялся между ними в конце 2022 года. Песков отметил, что общих тем у Берлина и Москвы «на поверхности нет».

«Наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию, и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских столиц», — сказал Песков.

Немецкая газета Die Zeit сообщила со ссылкой на источники в немецких правительственных кругах, что Шольц планирует поговорить с Путиным в преддверии ноябрьской встречи G20 в Бразилии.

Если разговор состоится, то канцлер ФРГ станет первым активно поддерживающим Киев западным лидером, возобновившим прямой контакт с российским президентом.

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DIGERS

что за безобразие!!! нет ни фотографии ни ссылки...

turan601

теперь получается если хочешь на СВО а тебе кто то в жизни не нравился идешь валишь его и на СВО сразу...

GammiPluh

"провалилась, поскольку была отражена израильской системой ПВО при поддержке США" - да да все мы видели...

olegsbeglov

Нельзя так делать, это приведет к всплеску безнаказанной преступности. Вот завалит детей депутата какой-нибудь...