Кремль прокомментировал планы Шольца поговорить с Путиным

Берлин пока не запрашивал телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не запрашивал», — цитирует Пескова телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

По его словам, лидеры двух стран не контактировали с момента последнего разговора, который состоялся между ними в конце 2022 года. Песков отметил, что общих тем у Берлина и Москвы «на поверхности нет».

«Наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию, и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских столиц», — сказал Песков.

Немецкая газета Die Zeit сообщила со ссылкой на источники в немецких правительственных кругах, что Шольц планирует поговорить с Путиным в преддверии ноябрьской встречи G20 в Бразилии.

Если разговор состоится, то канцлер ФРГ станет первым активно поддерживающим Киев западным лидером, возобновившим прямой контакт с российским президентом.