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Вандалы разгромили в Воронеже аллею Жириновского

Источник:
ТАСС
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Неизвестные разрушили Аллею памяти Владимира Жириновского в Коминтерновском районе Воронежа, сообщил замкоординатора Воронежского отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев.

«Аллею организовали силами Воронежского регионального отделения ЛДПР 24 ноября 2022 года в Коминтерновском районе, в Московском сквере. Недавно неизвестные сломали несколько деревьев и табличку», — сказал ТАСС Рязанцев.

По его словам, региональным отделением ЛДПР через онлайн-приемную МВД подано заявление по факту вандализма.

Рязанцев сообщил, что в аллее памяти Жириновского членами партии было высажено 20 кленов.

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DIGERS

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turan601

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GammiPluh

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Нельзя так делать, это приведет к всплеску безнаказанной преступности. Вот завалит детей депутата какой-нибудь...