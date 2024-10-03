Вандалы разгромили в Воронеже аллею Жириновского

Неизвестные разрушили Аллею памяти Владимира Жириновского в Коминтерновском районе Воронежа, сообщил замкоординатора Воронежского отделения ЛДПР по идеологической работе Даниил Рязанцев.

«Аллею организовали силами Воронежского регионального отделения ЛДПР 24 ноября 2022 года в Коминтерновском районе, в Московском сквере. Недавно неизвестные сломали несколько деревьев и табличку», — сказал ТАСС Рязанцев.

По его словам, региональным отделением ЛДПР через онлайн-приемную МВД подано заявление по факту вандализма.

Рязанцев сообщил, что в аллее памяти Жириновского членами партии было высажено 20 кленов.