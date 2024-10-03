Участник СВО Жога стал полпредом Путина на Урале

Президент Владимир Путин назначил бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента ДНР Артема Жогу своим полпредом на Урале. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Урал — это промышленный регион. И не просто промышленный, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточенно. И конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в их текущей работе. Они очень много делают для повышения обороноспособности страны», — сказал Путин на встрече с Жогой.

Жога в ответ отметил, что он солдат и готов «работать и служить родине там, где я нужен на данный момент».

«Да, сейчас у меня линия боевого соприкосновения — это больше гражданская работа. Но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие, поддержку нашей страны, на поддержку наших людей, я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения. <…> Я понимаю, что это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленные задачи», — сказал он.

Кто такой Артем Жога

Председатель народного совета ДНР Артем Жога родился в Донецкой области 18 января 1975 года. После рождения сына Владимира в 1993 году, семья переехала в Славянск. До 2014 занимался бизнесом, владел рыбными магазинами в Славянске.

В 2014 году вступил в «донбасское ополчение». В 2022 году его сын — Владимир Жога, будучи командиром батальона «Спарта», погиб и Артем Жога возглавил батальон вместо него.

В 2023 году стал спикером парламента ДНР от «Единой России». Жога также был одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Путина на президентских выборах в 2024 году.

Именно Жога в декабре прошлого года попросил Путина выдвинуться на участие в выборах президента РФ. Тогда будущий полпред подошел к главе государства после награждения Героев России в Кремле и заявил, что впереди еще много работы и делать это нужно под руководством Путина. «Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России», — сказал тогда Жога.