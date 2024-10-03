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Участник СВО Жога стал полпредом Путина на Урале

Источник:
Sibnet.ru
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Артем Жога
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин назначил бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента ДНР Артема Жогу своим полпредом на Урале. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Урал — это промышленный регион. И не просто промышленный, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточенно. И конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в их текущей работе. Они очень много делают для повышения обороноспособности страны», — сказал Путин на встрече с Жогой.

Жога в ответ отметил, что он солдат и готов «работать и служить родине там, где я нужен на данный момент».

«Да, сейчас у меня линия боевого соприкосновения — это больше гражданская работа. Но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие, поддержку нашей страны, на поддержку наших людей, я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения. <…> Я понимаю, что это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленные задачи», — сказал он.

Кто такой Артем Жога

Председатель народного совета ДНР Артем Жога родился в Донецкой области 18 января 1975 года. После рождения сына Владимира в 1993 году, семья переехала в Славянск. До 2014 занимался бизнесом, владел рыбными магазинами в Славянске.

В 2014 году вступил в «донбасское ополчение». В 2022 году его сын — Владимир Жога, будучи командиром батальона «Спарта», погиб и Артем Жога возглавил батальон вместо него.

В 2023 году стал спикером парламента ДНР от «Единой России». Жога также был одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Путина на президентских выборах в 2024 году.

Именно Жога в декабре прошлого года попросил Путина выдвинуться на участие в выборах президента РФ. Тогда будущий полпред подошел к главе государства после награждения Героев России в Кремле и заявил, что впереди еще много работы и делать это нужно под руководством Путина. «Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России», — сказал тогда Жога.

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DIGERS

что за безобразие!!! нет ни фотографии ни ссылки...

turan601

теперь получается если хочешь на СВО а тебе кто то в жизни не нравился идешь валишь его и на СВО сразу...

GammiPluh

"провалилась, поскольку была отражена израильской системой ПВО при поддержке США" - да да все мы видели...

olegsbeglov

Нельзя так делать, это приведет к всплеску безнаказанной преступности. Вот завалит детей депутата какой-нибудь...