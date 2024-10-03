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ВОЗ предупредила о риске эпидемии смертоносного Марбурга

Источник:
Sibnet.ru
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об угрозе новой эпидемии ­— в Руанде были зафиксированы первые случаи заболевания лихорадкой Марбург, летальность которой достигает 90%.

«Есть риск трансграничного распространения лихорадки Марбург, так как случаи заболевания ею выявлены в районах Руанды, которые граничат с Демократической Республикой Конго, Танзанией и Угандой», — говорится в коммюнике ВОЗ.

Большинство заболевших — сотрудники двух медицинских организаций в столице Руанды Кигали. По оценке ВОЗ, риск вспышки очень высок на национальном и региональном уровне, при этом низок на глобальном уровне.

Вирус Марбург относится к семейству Эболы и клинически с ней схож. Это высоковирулентное заболевание, вызывающее геморрагическую лихорадку. Наука считает, что оно передается человеку от летучих мышей.

Летальность вируса достигает 90%. От Марбурга не существует вакцины. Лечение только симптоматическое.

Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле для исключения возможных рисков, сообщила пресс-служба ведомства. В пунктах пропуска через границу выявляются лица с признаками инфекционных заболеваний.

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