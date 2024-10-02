Экстремальный взрыв зафиксирован на Солнце. ВИДЕО

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, опубликовав видео космического явления.

«Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю», — говорится в сообщении.

На обнародованном ролике можно заметить крупную плазменную петлю, вылетающую в левой нижней части кадра, а также загорание большого числа протяженных ленточных структур на поверхности Солнца сразу после вспышки.

Ученые отметили, с начала текущего солнечного цикла более мощный взрыв регистрировался только один раз, в мае текущего года. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших высшего пятого балла, произошло событие уровня X8.7.

Температура в центре вспышки краткосрочно вырастала до примерно 100 миллионов градусов, что в несколько раз выше, чем в ядре Солнца. По прогнозам исследователей, выброс солнечной плазмы может ударить по планете в ночь с пятницы на субботу.