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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Экстремальный взрыв зафиксирован на Солнце. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Мощнейшая вспышка произошла на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, опубликовав видео космического явления.

«Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю», — говорится в сообщении.

На обнародованном ролике можно заметить крупную плазменную петлю, вылетающую в левой нижней части кадра, а также загорание большого числа протяженных ленточных структур на поверхности Солнца сразу после вспышки.

Ученые отметили, с начала текущего солнечного цикла более мощный взрыв регистрировался только один раз, в мае текущего года. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших высшего пятого балла, произошло событие уровня X8.7.

Температура в центре вспышки краткосрочно вырастала до примерно 100 миллионов градусов, что в несколько раз выше, чем в ядре Солнца. По прогнозам исследователей, выброс солнечной плазмы может ударить по планете в ночь с пятницы на субботу.

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Топ комментариев

DIGERS

что за безобразие!!! нет ни фотографии ни ссылки...

corrector

А что, разговора с Токаевым ливерной колбасе мало показалось ?Западные политики ведут "переговоры"...

GammiPluh

"провалилась, поскольку была отражена израильской системой ПВО при поддержке США" - да да все мы видели...

Kukuh88

По заветам зели: просто пишите в телеграмм, что сбили все ракеты)