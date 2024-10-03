Фильм Лунгина «Василиса и хранители времени» вышел в прокат

Фильм-фантастика «Василиса и хранители времени» режиссера Павла Лунгина выходит в прокат в четверг, 3 октября.

По сюжету, за некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами.

Волшебник и Василиса знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живет вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость.

Главные роли в фильме сыграли Маша Лобанова, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков, Антон Рогачев.

Также среди новинок в кино — российская комедия «Говорит Земля!», американский боевик «Агент на уикенд», черная комедия «Другой человек».