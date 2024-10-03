Фильм Лунгина «Василиса и хранители времени» вышел в прокат

Фильм-фантастика «Василиса и хранители времени» режиссера Павла
Лунгина выходит в прокат в четверг, 3 октября.
По сюжету, за некие провинности Хранители времени из дальней
вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже
наделенную чудодейственными силами.
Волшебник и Василиса знакомятся со звездой интернета Дашей,
которая живет вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем
больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится.
Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью
обрести вечную молодость.
Главные роли в фильме сыграли Маша Лобанова, Дарья
Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий
Куличков, Антон Рогачев.
Также среди новинок в кино — российская комедия «Говорит Земля!»,
американский боевик «Агент на уикенд», черная комедия «Другой человек».