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Фильм Лунгина «Василиса и хранители времени» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Василиса и хранители времени»

Фильм-фантастика «Василиса и хранители времени» режиссера Павла Лунгина выходит в прокат в четверг, 3 октября.

По сюжету, за некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами.

Волшебник и Василиса знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живет вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость.

Главные роли в фильме сыграли Маша Лобанова, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков, Антон Рогачев.

Также среди новинок в кино — российская комедия «Говорит Земля!», американский боевик «Агент на уикенд», черная комедия «Другой человек».

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