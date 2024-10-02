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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин освободил участников СВО от уголовной ответственности

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, которые проходят военную службу. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Закон позволит освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, которые проходят военную службу в период мобилизации или заключили контракт с Минобороны РФ.

Документ дополняет статью 78.1 УК, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения.

Ранее в ней говорилось, что от ответственности освобождаются люди, в отношении которых приостановлено предварительное расследование по их уголовному делу. Теперь термин «предварительное расследование» заменен на «производство по уголовному делу».

Освобождение от уголовной ответственности наступает со дня награждения государственной наградой в период прохождения военной службы либо со дня увольнения по ряду оснований. Эти пункты закона действовали и ранее.

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