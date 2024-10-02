Дмитрий Медведев получил должность в Ростелекоме

Заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров Ростелекома, сообщает пресс-служба компании.

До этого председателем совета директоров Ростелекома с 2015 года был спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов. Акционеры компании ранее утвердили новый состав совета директоров, 2 октября состоялось его первое заседание.

На нем были сформированы четыре комитета совета директоров, определен их персональный состав и председатели — по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту.

Медведев в 2000–2001 и 2002–2008 годах занимал пост председателя совета директоров «Газпрома», который покинул после избрания на пост президента России. С тех пор в советы директоров госкомпаний он не входил.