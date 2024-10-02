ВСУ подтвердили отступление из Угледара

Вооруженные силы Украины были вынуждены отступить из Угледара на фоне непрекращающегося давления со стороны российских войск и фланговых ударов, следует из заявления оперативного командования «Хортица».

«В результате действий противника возникла угроза окружения города. Высшим командованием дано разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники», — говорится в сообщении, которое цитирует «Страна.ua».

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что в Угледаре почти не осталось украинских военнослужащих, а из-за нежелания выводить войска из города заранее ВСУ понесли в городе огромные потери.

Угледар находится примерно в 60 километрах к юго-западу от Донецка и расположен на возвышенности рядом с рекой Кашлагач на стыке ДНР и Запорожской области. Город считался значимым логистическим хабом ВСУ, его обороняла мощная группировка украинских войск.