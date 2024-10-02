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Загадочный источник тепла нашли под поверхностью Луны

Источник:
Sibnet.ru
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Неизвестный источник тепла под поверхностью Луны нашла международная команда исследователей, измерявшая гравитацию спутника нашей планеты.

Ученые изучали приливные силы, возникающие на Луне в результате влияния Солнца и Земли. Например, на нашей планете подобное влияние хорошо заметно по морским приливам и отливам, пишет издание Phys.org.

Реакция Луны на приливные силы зависит от ее глубокой внутренней структуры. Ежемесячные и годовые приливные изменения были зафиксированы при помощи лунных разведчиков Gravity Recovery and Interior Laboratory и Lunar Reconnaissance Orbiter.

Полученная модель показала, что зафиксированные на Луне гравитационные изменения возможны только в том случае, если в основании мантии имеется некий расплавленный слой. Таким образом, в недрах земного спутник должен находиться мощный источник тепла.

Исследователи предполагают, что такой частично расплавленный слой может состоять из ильменита — материала, богатого титаном. Однако какой механизм лежит за его разогревом, пока остается загадкой.

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