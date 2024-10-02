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Украина спрогнозировала двукратное сокращение населения

Источник:
Sibnet.ru
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Население Украины к 2051 году сократится до 25,2 миллиона человек, следует из данных «Демографической стратегии», подготовленной правительством страны.

В 2001 году перепись населения Украины показала 48,5 миллиона человек. На начало 2022 года эти цифры снизились до 42 миллионов, а на июль 2024 — до 31,1 миллиона, следует из оценки Института демографии и проблем качества жизни.

К 2041 году правительство Украины ожидает сокращения числа граждан до 28,9 миллиона человек, а к 2051 — до 25,2 миллиона. При этом к моменту объявления независимости население страны составляло порядка 50 миллионов человек.

Среди причин демографического спада указывается конфликт с Россией, миграция, старение населения, ухудшение здоровья из-за плохой медицины и нездорового образа жизни граждан.

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Политика #Мир
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