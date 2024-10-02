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Дуров разъяснил новые правила Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Недавно объявленные нововведения в политику конфиденциальности Telegram нельзя считать масштабными, сообщил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

«Возможно, показалось, что в моем предыдущем посте содержалось объявление о крупных изменениях в работе Telegram. Но на самом деле мало что изменилось», — написал он, комментируя новые правила.

По его словам, новые меры, связанные с раскрытием данных, в большей степени предусматривают упорядочивание и унификацию политики в области конфиденциальности для разных стран.

«С 2018 у Telegram была возможность раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников в соответствии с нашей политикой конфиденциальности в большинстве стран», — уточнил Дуров.

Ранее он объявил об изменениях, согласно которым руководство Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила пользования мессенджером, при получении юридических запросов от властей.

Кроме того, Дуров заявил, что условия предоставления услуг и политика конфиденциальности теперь будут единообразны для всех пользователей вне зависимости от географического положения.

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Asd10

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corrector

А что, разговора с Токаевым ливерной колбасе мало показалось ?Западные политики ведут "переговоры"...

Kukuh88

По заветам зели: просто пишите в телеграмм, что сбили все ракеты)

GammiPluh

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