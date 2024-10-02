Подсчитана себестоимость iPhone 16 Pro Max

Аналитическая компания TD Cowen подсчитала себестоимость флагманского смартфона iPhone 16 Pro Max. Для этого специалисты сложили цену комплектующих, задействованных в его производстве.

Общая стоимость всех деталей iPhone 16 Pro Max с 256 ГБ памяти составила 485 долларов. Это на 7% дороже совокупной цены комплектующих его прямого предшественника в лице iPhone 15 Pro Max с аналогичным объемом памяти, пишет портал AppleInsider.

При этом Apple продает новинку по той же цене, что и флагман прошлого поколения. Она составляет 1199 долларов. Таким образом, себестоимость iPhone 16 Pro Max составляет 40,4% от его рекомендованной розничной цены.

Самыми дорогими компонентами iPhone 16 Pro Max являются дисплей и задний блок с тремя камерами. Каждый из них обходится производителю в 80 долларов. Другой затратной деталью устройства является процессор A18 Pro, который стоит 45 долларов.