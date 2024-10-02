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Процессор AMD Ryzen 9 9950X поставил шесть мировых рекордов

Источник:
Wccftech.com
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Разработчики из компании Asus разогнали AMD Ryzen 9 9950X до 7,54 ГГц, в ходе испытаний процессор установил шесть мировых рекордов.

Так, разгон AMD Ryzen 9 9950X позволил добиться 77 кадров в секунду при обработке видео в HWBOT x265 Benchmark 4k. Кроме этого, была достигнута самая быстрая распаковка файлов через 7-Zip — 321 970 обработок в секунду.

Дополнительно процессор протестировали в программах для создания 3D-моделей с использованием трассировки лучей. В них AMD Ryzen 9 9950X также оказался лучшим среди конкурентов, установив несколько рекордов:

  • Тестирование в Cinebench R23 — 60 798 баллов;
  • Тестирование в Cinebench R20 — 23 550 баллов;
  • Тестирование в Geekbench3 Multi Core — 170 646 баллов.

В ходе испытаний чип работал на частоте 7548 МГц, что также является мировым рекордом. Разработчики использовали охлаждение жидким азотом, одновременная многопоточность была отключена, но все 16 ядер процессора работали и были настроены на множитель x75.

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Asd10

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corrector

А что, разговора с Токаевым ливерной колбасе мало показалось ?Западные политики ведут "переговоры"...

Kukuh88

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GammiPluh

"провалилась, поскольку была отражена израильской системой ПВО при поддержке США" - да да все мы видели...