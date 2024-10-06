НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Определен лучший небоскреб 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
415 0
Сингапурская башня Pan Pacific Orchard
Сингапурская башня Pan Pacific Orchard
Фото: Budiey / Attribution-NonCommercial License

Независимая экспертная группа международной организации «Совет по высотным зданиям и городской среде» выбрала лучший небоскреб 2024 года.

Победителем стала сингапурская башня Pan Pacific Orchard высотой 150 метров (23 этажа), проект которой был разработан компанией WOHA Architects.

Здание было введено в эксплуатацию летом 2023 года. В нем размещается отель, обыгрывающий экваториальный климат с его высокой влажностью и непредсказуемыми дождями.

Башня включает четыре огромных покрытых зеленью террасы, напоминающих тропические оазисы посреди бетонной пустыни мегаполиса.

В каждой террасе установлена колонна с вертикальным озеленением, а потолок покрыт зеркальными панелями, визуально увеличивающим пространство.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Телевизоры LG начали показывать рекламу на заставках
Россия запустила производство мощных экзоскелетов
МС-21 выполнил фигуру высшего пилотажа для боевых самолетов
Зачем в эпоху мобильников стационарный телефон
смотреть все
Наука #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаженная девушка в Барнауле разукрасила танк
Зеленский объяснил сдачу Угледара
Путин присвоил племяннице генеральский чин
Минобороны рассказало о панике в рядах защитников Угледара
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Очень смешные животные. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

anubis77

Так про вас и написано. Хватит уже мимикрировать

mosquito__2010

вооружения нато очень дорогие и по большому счёту бестолковые. конечно же очень жидко обделалась натовская...

nicollaich

Немцы зуб давали, что их бронированная продукция бессмертна.Каг жы таг???

mosquito__2010

любишь бандер люби и искандер (С)