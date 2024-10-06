Определен лучший небоскреб 2024 года

Независимая экспертная группа международной организации «Совет по высотным зданиям и городской среде» выбрала лучший небоскреб 2024 года.

Победителем стала сингапурская башня Pan Pacific Orchard высотой 150 метров (23 этажа), проект которой был разработан компанией WOHA Architects.

Здание было введено в эксплуатацию летом 2023 года. В нем размещается отель, обыгрывающий экваториальный климат с его высокой влажностью и непредсказуемыми дождями.

Башня включает четыре огромных покрытых зеленью террасы, напоминающих тропические оазисы посреди бетонной пустыни мегаполиса.

В каждой террасе установлена колонна с вертикальным озеленением, а потолок покрыт зеркальными панелями, визуально увеличивающим пространство.